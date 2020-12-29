ПСЖ объявил об отставке главного тренера

29 декабря, 2020, 11:44

Французский футбольный клуб ПСЖ отправил немца Томаса Тухеля в отставку с поста главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

В клубе отметили, что решение расторгнуть контракт с немцем было принято после анализа спортивных показателей ПСЖ.

"Хочу поблагодарить Томаса Тухеля и его штаба всего то, что они дали клуба. Томас вложил много энергии и страсти в свою работу и, конечно, мы запомним те хорошие времена, что мы провели вместе. Желаю ему всего наилучшего", - сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Тухель возглавил ПСЖ в июле 2018 года. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии".

Также немец тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц" из Германии.

24 декабря стало известно, что ПСЖ планирует подписать контракт с бывшим тренером английского "Тоттенхэма" Почеттино.

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