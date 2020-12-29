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Espreso.tvЭкономикаПродали отель "Днипро" и 18 спиртзаводов: Петрашко назвал сумму поступлений от малой приватизации в 2020 году

Продали отель "Днипро" и 18 спиртзаводов: Петрашко назвал сумму поступлений от малой приватизации в 2020 году

Доход от продажи объектов малой приватизации в 2020 году составил 2,5 млрд грн против 549,5 млн грн полученных в 2019 году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, доход от продажи объектов малой приватизации в 2020 году составил 2,5 млрд грн. Так, по состоянию на 15 декабря было проведено 419 успешных аукционов с объявленной стоимостью более 809 млн грн. Рост цены на аукционах составил 307%.

"Конкретный пример успешной приватизации - продажа отеля "Днипро", рекорд продаж которого составляет 1 млрд 111 млн 111 тыс. грн", - цитирует пресс-служба слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Кроме того, приватизация 18 спиртовых активов принесла больше 1 млрд грн.

Министр добавил, что одним из последних важных решений стало разблокирование большой приватизации, что позволит пополнить бюджет на 12 млрд грн в следующем году.

"Считаю, что сейчас подходящее время для отмены моратория (на приватизацию крупных объектов, - ред.). Уже в следующем году ожидаем экономическое восстановление как Украины, так и других европейских стран", - подчеркнул министр.

В ведомстве также напомнили, что в 2019 году поступления в бюджет от приватизации составили 549,5 млн грн.

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