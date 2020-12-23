Облэнерго, ТЭЦ, Одесский припортовый завод и "Президент-отель": Шмыгаль рассказал, какие объекты планируется приватизировать в 2021 году

23 декабря, 2020, 14:41

Кабинет министров поддержал проект закона, который предлагает разблокировать "Большую приватизацию" в 2021 году

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Правительство одобрило проект закона, которым предлагается разблокировать" Большую приватизацию "в 2021 году. А именно - снять ограничения на продажу ряда объектов: 5 ТЭЦ, 3 облэнерго, предприятия" Большевик ", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химического компании, "Президент-отеля", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что приватизация - это удар по коррупции и интересах тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях.

"В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился. Послы стран G7 так же поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, запланированная продажа крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в бюджет на большинство 12 млрд грн.

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