Подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными делами, где он фигурирует, - Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что публично обнародована только часть доказательств, собранных правоохранителями в рамках досудебного расследования.

"Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Максиму Микитасю в совершении тяжких преступлений - похищение человека и вымогательство", - говорится в сообщении.

Национальная полиция Украина призвала "не манипулировать информацией", поскольку досудебное расследование продолжается.

Напомним, что экс-президенту компании "Укрбуд" Максиму Микитась сообщено о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb