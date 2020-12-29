Подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными делами, где он фигурирует, - Нацполиция
29 декабря, 2020, 21:32
В Национальной полиции заявили, что объявление подозрения экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю не связано с делами Национального антикоррупционного бюро Украины
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что публично обнародована только часть доказательств, собранных правоохранителями в рамках досудебного расследования.
"Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Максиму Микитасю в совершении тяжких преступлений - похищение человека и вымогательство", - говорится в сообщении.
Национальная полиция Украина призвала "не манипулировать информацией", поскольку досудебное расследование продолжается.
- Напомним, что экс-президенту компании "Укрбуд" Максиму Микитась сообщено о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.
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