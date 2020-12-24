Фанаты назвали лучшего игрока "Динамо" в декабре

24 декабря, 2020, 21:30

Болельщики киевского "Динамо" избрали Виктора Цыганкова лучшим футболистом декабря

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо"

В декабре "бело-синие" провели четыре официальных матча: два в УПЛ и два в Лиге чемпионов. В них динамовцы одержали две победы. Выиграли у "Мариуполя" - 2:1 и "Ференцвароша" - 1:0. С "Колосом" сыграли вничью (2:2). Проиграли "Ювентусу" (0:3).

В итоговом голосовании за лучшего футболиста декабря победу с большим отрывом одержал Виктор Цыганков. В декабре вингер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Лучший игрок "Динамо" в декабре:

64% - Виктор Цыганков

24% - Николай Шапаренко

12% - Денис Попов

Напомним, 9 декабря президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским.

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