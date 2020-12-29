Коронавирус может стать постоянной болезнью, - ВОЗ

29 декабря, 2020, 17:13

В ВОЗ заявили, что коронавирус превратится в эндемическую инфекцию, поэтому в мире должны научиться жить с этим

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейман, передает The Guardian.



Он отметил, что коронавирус превратится в эндемическую инфекцию, несмотря на то, что вакцины от COVID-19 начинают внедряться в Соединенных Штатах и ​​Великобритании.

"Мир надеялся на стадный иммунитет, что передача каким-то образом уменьшится, если достаточное количество людей будут невосприимчивы", - отметил Хейман.

По его словам, концепция стадного иммунитета была неправильно понята.

"Видимо, судьба SARS-CoV-2 должна стать эндемичной, как и четыре других человеческих коронавирусов, и он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивной передачей", - подчеркнул Хейман.

Экспрерт также считает, что использование эффективной вакцины не гарантирует того, что болезнь удастся побороть.

Справка: эндемическое заболевание - заболевание, характерное для данной местности (может существовать постоянно), которое в большинстве случаев связано с резкой недостаточностью или избыточностью содержания любого химического элемента в среде. Может развиваться у растений, животных и человека.

Напомним, в течение суток 28 декабря зафиксировано 6 988 новых случаев коронавируса (из них дети - 324, медработники - 337), 232 пациентов умерли, 16 106 - выздоровели.

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