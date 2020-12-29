Коронавирус в Украине: за сутки - 232 умерших, 6988 человек заразились

29 декабря, 2020, 08:50

По состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине зафиксировано 1037362 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 18 081 - летальные, 681835 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 28 декабря было зафиксировано 6988 новых случаев коронавируса (из них дети - 324, медработники - 337), 232 пациентов умерли, 16106 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 109008 случаев;

Винницкая область - 22 078 случаев;

Волынская область - 32 626 случаев;

Днепропетровская область - 57632 случаи;

Донецкая область - 35562 случаи;

Житомирская область - 38 554 случая;

Закарпатская область - 27 974 случая;

Запорожская область - 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;

Киевская область - 57 912 случаев;

Кировоградская область - 8248 случаев;

Луганская область - 10 054 случая;

Львовская область - 60 560 случаев;

Николаевская область - 30 300 случаев;

Одесская область - 69863 случаи;

Полтавская область - 35 487 случаев;

Ровенская область - 40 459 случаев;

Сумская область - 40 170 случаев;

Тернопольская область - 33 622 случая;

Харьковская область - 68 395 случаев;

Херсонская область - 17 327 случаев;

Хмельницкая область - 38 471 случай;

Черкасская область - 38 302 случая;

Черновицкая область - 39662 случаи;

Черниговская область - 29 458 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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