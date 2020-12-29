Коронавирус в Украине: за сутки - 232 умерших, 6988 человек заразились
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 28 декабря было зафиксировано 6988 новых случаев коронавируса (из них дети - 324, медработники - 337), 232 пациентов умерли, 16106 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 109008 случаев;
Винницкая область - 22 078 случаев;
Волынская область - 32 626 случаев;
Днепропетровская область - 57632 случаи;
Донецкая область - 35562 случаи;
Житомирская область - 38 554 случая;
Закарпатская область - 27 974 случая;
Запорожская область - 52 689 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;
Киевская область - 57 912 случаев;
Кировоградская область - 8248 случаев;
Луганская область - 10 054 случая;
Львовская область - 60 560 случаев;
Николаевская область - 30 300 случаев;
Одесская область - 69863 случаи;
Полтавская область - 35 487 случаев;
Ровенская область - 40 459 случаев;
Сумская область - 40 170 случаев;
Тернопольская область - 33 622 случая;
Харьковская область - 68 395 случаев;
Херсонская область - 17 327 случаев;
Хмельницкая область - 38 471 случай;
Черкасская область - 38 302 случая;
Черновицкая область - 39662 случаи;
Черниговская область - 29 458 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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