Карпаты накрыл шторм: туманы, сильный ветер и намерзание льда

29 декабря, 2020, 16:31

В Карпатах 29 декабря ухудшились погодные условия - штормовой ветер, ограниченная видимость и высокая влажность

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спасатели просят воздержаться от путешествий в горы.

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Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский наблюдались облачность и туман, а видимость была ограничена до 10 метров. Кроме того, в регионе повышенная влажность, что при низких температурах вызывает намерзания льда.

Ветер на горе - южный со скоростью 22 м/с. При этом температура воздуха составляет -5°C.

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