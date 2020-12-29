Прогноз погоды на 30 декабря: синоптик Наталья Диденко предупредила о туманах и порывистом ветре

29 декабря, 2020, 15:13

В Украине 30 декабря осадки маловероятны, однако, будет порывистый ветер и облачная погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

В среду в большинстве областей Украины существенные осадки - вряд ли возможны, разве что туман или морось увлажнят воздух. Лишь в западных областях местами ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер сохранится порывистый, южного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха ближайшей ночью + 5 ° C, завтра днем +5°C...+10°C, на юге до +12°C.

В восточных областях ночью -1°C...-3°C, днем около 0°C.

В Киеве 30-го декабря ожидается облачная влажная погода без осадков. Ветер будет порывистым. Температура воздуха ночью +3°C...+5°C, днем +5 °C...+7°C.

По словам госпожи Диденко, в первые ночь и день 2021 года ввиду высокой температуры воздуха, в Украине будет преимущественно дождь, лишь в западных областях ночью местами вероятность мокрого снега.

Осадки не дойдут разве что на Восток Украины, Запорожье и Днепропетровщину.

Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой.

Температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается +1°C...+5°C, в восточной части около 0°C, днем 1 января +4°C...+9°C.

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