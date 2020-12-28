Зеленский подписал закон о реабилитации в сфере здравоохранения

28 декабря, 2020, 20:24

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О реабилитации в сфере охраны здоровья" № 1053-IX.

"Документ вводит функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation), то есть оказания качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы", - отметили в ОПУ.

Так, закон описывает реабилитационную помощь до этапа проведения медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса лица с инвалидностью.

Также документ определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования в сфере здравоохранения.

В нем определяются:

- принципы осуществления реабилитации граждан; дается определение системы реабилитации и ее составляющих, в частности субъектов реабилитации, которыми являются лица, нуждающиеся в реабилитации, а также их законные представители и члены семей;

- специалисты реабилитации;

- мультидисциплинарные реабилитационные команды;

- реабилитационные учреждения, отделения, подразделения;

- общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации; органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации;

- субъекты, которые осуществляют кадровое и научное обеспечения системы реабилитации.

В то же время документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения с той, которую использует Всемирная организация здравоохранения.

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