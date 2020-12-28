В состав миротворческой миссии на Донбассе должны войти те, кому доверяют Украина и Россия, - Резников

Об этом он сказал в интервью tsn.ua.

"Миротворцы - это не план "B". Миротворцы - это один из вариантов решения, в том числе, базовой модели Минских договоренностей. Вывод иностранных войск, разоружение и др. А кто контролирует и обеспечивает безопасность? Там сказано о мониторинге СММ ОБСЕ. Но СММ ОБСЕ не имеет такого мандата", - сказал Резников.

В случае введения миротворческой миссии в ее состав должны войти те, кому доверяют Украина и Россия.

"Какая это может быть миссия? Или это мандат Совета безопасности ООН, или ОБСЕ... Это вопрос, опять же, переговоров и договоренностей. Есть достаточно успешный пример 25 лет назад в Хорватии, когда в районе города Вуковар, на границе с Сербией, была миссия как раз с мандатом Совета безопасности ООН, которая 1,5 года обеспечивала переходный период, после чего были проведены местные выборы", - добавил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что размещение миротворцев ООН на Донбассе пока не рассматривается.

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