Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН, - Арестович

11 декабря, 2020, 11:35

Размещение миротворцев ООН на Донбассе пока не рассматривается

Об этом заявил во время брифинга советник украинского Трехсторонней делегации в контактной группе Алексей Арестович, передает " РБК-Украина ".

"Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко. Ну я очень рад, что он полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация ТКГ, они совпадают на 99%. Единственное отличие - это миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении состава миссии ОБСЕ в четыре раза ", - заявил он.

Арестович отметил, что ООН пока не рассматривают, потому что Россия имеет право вето в этой организации, "так ситуация может затянуться еще на год".

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