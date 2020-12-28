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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки обнаружили 851 новый случай заболевания COVID

В Киеве за сутки обнаружили 851 новый случай заболевания COVID


фото: reuters
За сутки 27 декабря в Киеве госпитализировали 102 человека

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Еще 851 больного коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 10 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 305, Днепровском -180, Оболонском районе - 107 случаев", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в больницы столицы госпитализировали 102 пациента.

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В стационарах столицы лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных.

Выздоровели за минувшие сутки 188 человек.

В Киеве уже 108 тыс. 55 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За время пандемии выздоровел 37 тыс. 461 житель. Всего коронавирус унес жизни 1854 киевлян.

 

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