В Украине в течение суток зафиксировано 4385 заражений COVID-19, умерли 75 человек

28 декабря, 2020, 08:26

По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине зафиксировано 1030374 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 17 849 - летальные, 665729 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 27 декабря было зафиксировано 4385 случаев коронавируса (из них дети - 196, медработники - 141), 75 пациентов умерли, 7191 - поправился.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 108055 случаев;

Винницкая область - 22 008 случаев;

Волынская область - 32 537 случаев;

Днепропетровская область - 57 196 случаев;

Донецкая область - 35 188 случаев;

Житомирская область - 38 545 случаев;

Закарпатская область - 27 879 случаев;

Запорожская область - 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 894 случая;

Киевская область - 57 614 случаев;

Кировоградская область - 8234 случая;

Луганская область - 10 013 случаев;

Львовская область - 60 005 случаев;

Николаевская область - 29 878 случаев;

Одесская область - 69134 случаи;

Полтавская область - 34 843 случая;

Ровенская область - 40 332 случая;

Сумская область - 40 129 случаев;

Тернопольская область - 33 540 случаев;

Харьковская область - 67 991 случай;

Херсонская область - 17 193 случая;

Хмельницкая область - 38 408 случаев;

Черкасская область - 37 856 случаев;

Черновицкая область - 39 515 случаев;

Черниговская область - 29 212 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - отметили в МЗ.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb