Усиление карантина в январе не будут отменять, - Степанов

28 декабря, 2020, 10:10

Министерство здравоохранения не будет отменять или переносить усиленный карантин в январе

Об этом сообщил министр Максим Степанов, передает УП .

"Что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, МЗ не собирается вносить изменения", - заявил он.

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Министр пояснил, что кроме прогноза по увеличению больных COVID-19 после новогодних праздников, ожидается сезонная вспышка гриппа.

Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.