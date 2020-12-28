Усиление карантина в январе не будут отменять, - Степанов
28 декабря, 2020, 10:10
Министерство здравоохранения не будет отменять или переносить усиленный карантин в январе
Об этом сообщил министр Максим Степанов, передает УП .
"Что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, МЗ не собирается вносить изменения", - заявил он.
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Министр пояснил, что кроме прогноза по увеличению больных COVID-19 после новогодних праздников, ожидается сезонная вспышка гриппа.
- Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.
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