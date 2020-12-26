"Слуга народа" Гетманцев заявил о необходимости объявить полный локдаун и остановить транспорт

26 декабря, 2020, 15:35

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода .

По его словам, введение локдауна в Украине является правильным шагом, однако противоэпидемические мероприятия должны быть строже.

"Вообще моя точка зрения - я сторонник полного локдауна с остановкой транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем. Вместе с тем, надо отметить - решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", - сказал Гетманцев.

Вместе с тем он добавил, что понимает, что жесткие ограничения негативно сказываются на малом бизнесе.

"Никто в мире не знает, как действовать, никто не знает четких алгоритмов. Вот Великобритания снова вводит полный локдаун. Израиль вводит полный локдаун. То есть множество стран прошли через полные локдауны. Наше правительство решило сделать компромиссные меры, введя локдаун "выходного дня" , например, введя с 8 января локдаун, не пресекая работу транспорта. Он пытается найти определенный компромисс. Понимаете, если мы сможем спасти одну жизнь украинца ценой 0,5% ВВП, мы должны это сделать, даже не задумываясь", - убежден Гетманцев .

Напомним, 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливать работу транспорта не будут .

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