"Никуда не убежим": Кулеба заявил, что Украине нужен "спокойный разговор" и стратегия по РФ
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ .
"Я придерживаюсь мнения, что ни украинское общество, ни политики еще не готовы к спокойному разговору о России ... Но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания - это нужно осознавать", - сказал Кулеба.
По его словам, "мы никогда не уйдем от своей географии" и уверены эксперты готовы "трезво смотреть" на РФ.
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По его мнению, эту тему нужно сначала обсуждать в экспертных кругах.
"В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. Человек, который действительно готов к этому разговору, будет замаркированным фанатиком или предателем и подставится под удар", - добавил Кулеба.
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