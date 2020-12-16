"Никуда не убежим": Кулеба заявил, что Украине нужен "спокойный разговор" и стратегия по РФ

16 декабря, 2020, 13:43

Украинское общество не готово к разговору о стратегии в отношении России, но этот разговор необходима

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ .

"Я придерживаюсь мнения, что ни украинское общество, ни политики еще не готовы к спокойному разговору о России ... Но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания - это нужно осознавать", - сказал Кулеба.

По его словам, "мы никогда не уйдем от своей географии" и уверены эксперты готовы "трезво смотреть" на РФ.

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По его мнению, эту тему нужно сначала обсуждать в экспертных кругах.

"В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. Человек, который действительно готов к этому разговору, будет замаркированным фанатиком или предателем и подставится под удар", - добавил Кулеба.