Половина Украины может окажется в военном окружении, - Кулеба о влиянии России на Беларусь

28 декабря, 2020, 16:08

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что полный контроль РФ над Беларусью может привести к военному окружению половины Украины

Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

Кулеба отметил, что контроль России над Беларусью может стать серьезной угрозой для Украины.

"Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", - сказал министр.

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По его словам, если Российская Федерация захватит оборонную промышленность Беларуси, то Украине придется искать другие варианты сотрудничества, поскольку между Киевом и Минском имеются тесные связи в сфере безопасности и обороны.

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