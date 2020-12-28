Половина Украины может окажется в военном окружении, - Кулеба о влиянии России на Беларусь
Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Internationale Politik.
Кулеба отметил, что контроль России над Беларусью может стать серьезной угрозой для Украины.
"Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", - сказал министр.
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По его словам, если Российская Федерация захватит оборонную промышленность Беларуси, то Украине придется искать другие варианты сотрудничества, поскольку между Киевом и Минском имеются тесные связи в сфере безопасности и обороны.
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