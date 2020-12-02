Украинцы с 1 декабря могут использовать в банках цифровые паспорта в приложении "Дія"

2 декабря, 2020, 10:54

Национальный банк Украины с 1 декабря разрешил банкам принимать цифровые паспорта в приложении "Дія"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, с 1 декабря во время кассовых операций банки могут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

Отмечается, что в настоящее время возможность принимать цифровые документы доступна в ПриватБанке, Монобанке и А-Банке. Еще 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.

В пресс-службе отметили, что банки, которые еще не запустили шеринг цифровых документов, могут, как и раньше, спрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычном виде.