Кулеба назвал причины для РФ вывести войска с Донбасса

28 декабря, 2020, 19:03

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть две причины, по которым Российская Федерация могла бы вывести свои войска с оккупированного Донбасса: прекращение санкционного давления и освобождение от финансового бремени

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

"Россия может вывести свои войска по двум причинам. Во-первых, потому что международное давление становится настолько сильным, что она должна пойти на соглашение в рамках нормандского формата. А во-вторых, потому что для Кремля слишком высоки расходы на поддержку оккупации", - отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что ситуация на оккупированных территориях все более ухудшается, регион стоит на краю социальной и экономической пропасти.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что полный контроль РФ над Беларусью может привести к военному окружению половины Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb