Финский парламент подвергся хакерской атаке
28 декабря, 2020, 17:12
Парламент Финляндии заявил, что подвергся кибернетической атаке этой осенью
Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
По имеющейся информации, была взломана электронная почта некоторых финских депутатов.
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Отмечается, что факт нападения установила парламентская служба технического надзора.
По факту кибератаки проводится расследование.
- Напомним, 17 декабря канцелярия директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры подтвердили факт масштабной кибератаки, направленной на госучреждения.
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