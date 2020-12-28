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Финский парламент подвергся хакерской атаке

Парламент Финляндии заявил, что подвергся кибернетической атаке этой осенью

Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

По имеющейся информации, была взломана электронная почта некоторых финских депутатов.

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Отмечается, что факт нападения установила парламентская служба технического надзора.

По факту кибератаки проводится расследование.

  • Напомним, 17 декабря канцелярия директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры подтвердили факт масштабной кибератаки, направленной на госучреждения.

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