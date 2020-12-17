Нацразведка США, ФБР и Агентство по кибербезопасности подтвердили масштабную кибератаку на правительственные ресурсы

17 декабря, 2020, 07:30

Канцелярии директора Национальной разведки США (ODNI), Федеральное бюро расследований и Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) подтвердили факт масштабной кибератаки, направленной на госучреждения

Об этом говорится в совместном заявлении спецслужб.

"В течение последних нескольких дней ФБР, CISA и ODNI узнали о значительной и длительной кампании в сфере кибербезопасности. В соответствии с Директивой о президентской политике 41, ФБР, CISA и ODNI создали Унифицированную координационную группу (UCG) по кибербезопасности для координации реагирования правительства на этот значительный инцидент ", - говорится в заявлении.

Создание UCG имеет целью объединить усилия спецслужб, сосредоточенных на своих отдельных обязанностях.

"Это ситуация, которая развивается, и хотя мы продолжаем работать над пониманием полного масштаба этой кампании, мы знаем, что этот риск повлиял на сети внутри федерального правительства", - отметили спецслужбы.

Сейчас ФБР проводит расследование и собирает разведывательные данные, чтобы определить и преследовать ответственных за атаку субъектов.

Кроме того, CISA приняло срочные меры и выдало чрезвычайную директиву, в которой приказало федеральным гражданским учреждениям немедленно отсоединить или отключить пострадавшие продукты SolarWinds Orion от сети.

В то же время Нацразведка помогает распределить все соответствующие ресурсы разведывательного сообщества для поддержки усилий спецслужб и обмена информацией в правительстве США.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, сломали министерство внутренней безопасности США.

Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа 9 месяцев не замечала присутствие хакеров в системе госучреждений США.

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