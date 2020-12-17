Нацразведка США, ФБР и Агентство по кибербезопасности подтвердили масштабную кибератаку на правительственные ресурсы
Об этом говорится в совместном заявлении спецслужб.
"В течение последних нескольких дней ФБР, CISA и ODNI узнали о значительной и длительной кампании в сфере кибербезопасности. В соответствии с Директивой о президентской политике 41, ФБР, CISA и ODNI создали Унифицированную координационную группу (UCG) по кибербезопасности для координации реагирования правительства на этот значительный инцидент ", - говорится в заявлении.
Создание UCG имеет целью объединить усилия спецслужб, сосредоточенных на своих отдельных обязанностях.
"Это ситуация, которая развивается, и хотя мы продолжаем работать над пониманием полного масштаба этой кампании, мы знаем, что этот риск повлиял на сети внутри федерального правительства", - отметили спецслужбы.
Сейчас ФБР проводит расследование и собирает разведывательные данные, чтобы определить и преследовать ответственных за атаку субъектов.
Кроме того, CISA приняло срочные меры и выдало чрезвычайную директиву, в которой приказало федеральным гражданским учреждениям немедленно отсоединить или отключить пострадавшие продукты SolarWinds Orion от сети.
В то же время Нацразведка помогает распределить все соответствующие ресурсы разведывательного сообщества для поддержки усилий спецслужб и обмена информацией в правительстве США.
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