В Турции произошло мощное землетрясение

27 декабря, 2020, 16:30

На востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3

Об этом сообщает Anadolou .

Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявило, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Элязыг на востоке страны.

Землетрясение было зафиксировано в 09:37 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 15,94 км.

По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, сообщений о жертвах или серьезных разрушениях пока не поступало.

Напомним, в Турции, в результате разрушительного землетрясения, произошедшего 30 октября, подтвердили гибель 110 человек, число пострадавших превысило тысячу.

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