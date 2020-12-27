В Турции произошло мощное землетрясение
27 декабря, 2020, 16:30
На востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3
Об этом сообщает Anadolou .
Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявило, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Элязыг на востоке страны.
Землетрясение было зафиксировано в 09:37 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 15,94 км.
По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, сообщений о жертвах или серьезных разрушениях пока не поступало.
- Напомним, в Турции, в результате разрушительного землетрясения, произошедшего 30 октября, подтвердили гибель 110 человек, число пострадавших превысило тысячу.
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