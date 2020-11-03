Число жертв землетрясения в Турции возросло до 110
Как сообщает агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, на данный момент спасатели извлекли из-под завалов в Измире 110 погибших.
"Поисково-спасательные команды спасли из-под завалов 107 человек. Мы не будем терять надежды, пока не найдем последних из тех, кто оказался под руинами", - заявил президент.
Общее количество пострадавших в результате землетрясения возросло до 1 027.
Эрдоган также пообещал материальную помощь семьям, которые в результате землетрясения потеряли жилье и имущество.
Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло мощное землетрясение. По шкале Рихтера оно достигло 6,6 балла. Сильные подземные толчки продолжались около 15 секунд и ощущались в Турции и Греции.
В населенных пунктах этих стран обрушились здания. В Турции от землетрясения пострадала провинция Измир.
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