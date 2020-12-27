В Кремле назвали американские санкции по "Северному потоку-2" ковбойской атакой

27 декабря, 2020, 17:34

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков название санкции США по "Северному потоку-2" ковбойской атакой

Об этом сообщает РБК.

По его словам, санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2" являются "неприкрытой ковбойском рейдерской атакой".

"Давайте возьмем Газпром, который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком-2". Абсолютно неприкрытая, такая ковбойский рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока-2", - сказал Песков.

Он заверил, что, несмотря на санкции, участникам проекта удается продолжать работу и приближаться к его завершению.

Напомним, 26 декабря стало известно, что российское судно "Фортуна", которое прокладывало трубы на строительстве газопровода "Северный поток-2", возвращается в немецкий порт Висмар.

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