Российское судно прекратило прокладывать трубы газопровода "Северный поток-2"

26 декабря, 2020, 21:15

Российское судно "Фортуна", которое прокладывало трубы на строительстве газопровода "Северный поток-2", возвращается в немецкий порт Висмар

Об этом свидетельствуют данные Cудно "Фортуна", с помощью которого прокладывали трубы "Северного потока-2", оставило место строительства газопровода и возвращается к немецкому порту Висмар.

28 ноября российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабря 2020 года будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb