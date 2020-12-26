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Espreso.tvМирРоссийское судно прекратило прокладывать трубы газопровода "Северный поток-2"

Российское судно прекратило прокладывать трубы газопровода "Северный поток-2"


фото: Reuters
Российское судно "Фортуна", которое прокладывало трубы на строительстве газопровода "Северный поток-2", возвращается в немецкий порт Висмар

Об этом свидетельствуют данные Cудно "Фортуна", с помощью которого прокладывали трубы "Северного потока-2", оставило место строительства газопровода и возвращается к немецкому порту Висмар.

28 ноября российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабря 2020 года будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2".

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