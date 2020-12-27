Пожарные спасли храм Московского патриархата в Ивано-Франковске
В результате пожара огнем было повреждено помещение комнаты, мебель и вещи, которые находились внутри. Площадь поражения составляет 10 кв.м, передает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"Пожар удалось локализовать в 21: 53 и ликвидировать в 22: 02. Благодаря оперативности спасателей на пожаре спасено здание храма", - отмечают в ГСЧС.
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На месте пожара получил термические ожоги мужчина 1963 года рождения. Его госпитализировали.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрообогревателя.
К тушению были привлечены 16 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.
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