Роналду признан лучшим футболистом XXI века

27 декабря, 2020, 22:02

Португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду признали лучшим футболистом XXI века

Об этом сообщает Globe Soccer Awards .

Криштиану Роналду опередил в борьбе за звание лучшего футболиста XXI века аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси, египтянина Мохаммеда Салаха из английского "Ливерпуля" и бразильца Роналдиньо, который также играл за каталонцев.

Кроме "Ювентуса", Роналду также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал".

35-летний Роналду является чемпионом Европы, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, и по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Напомним, 17 декабря поляк Роберт Левандовски опередил Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира-2020.

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