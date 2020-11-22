Путин прячется от COVID-19 в Сочи, где общается лишь с несколькими людьми, - Фейгин

22 ноября, 2020, 21:10

Пандемия коронавируса изменила режим работы президента России Владимира Путина

Об этом российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"COVID заставил всех прятаться. И Путин - реально в каком-то бункере или укрытии. Говорят, что это в Сочи какая-то его резиденция, одна из резиденций. Куда фильтр доступа настолько велик, что общаются с ним практически единицы. Это несколько человек, которые к нему имеют доступ", - отметил оппозиционер.

Вместе с тем, по мнению Фейгина, достойной внимания может быть и версия о серьезной обеспокоенности российского президента собственным здоровьем, которое и обусловило последние изменения в той части законодательства РФ, которая регулирует его статус. Ведь нынешний срок президентского правления Путина истекает до 2024 года и теперь видимых причин для поиска им "запасного аэродрома" якобы нет.

"Он (Путин, - ред.) боится слабости своей. Если он действительно болен и находиться в очень слабом состоянии какое-то количество лет, то тогда он размышляет над тем, чтобы передать власть кому-то из тех, кому он доверяет, то есть тем людям, которые точно не поведут его в цугундер и дадут ему дожить какое-то количество лет безопасно", - пояснил Марк Фейгин.

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