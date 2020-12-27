Польша изменила правила въезда для украинцев

27 декабря, 2020, 20:50

Польша с 28 декабря обновила правила въезда для граждан Украины

Об этом сообщает посольство Польши в Украине.

Среди имеющих право въезда есть граждане, которые являются супругами или детьми граждан Польши, имеют "Карту поляка", право на постоянное или временное проживание, право на работу, получают образование в Польше, являются учеными, членами семей гражданина ЕС , являются водителями транспортных средств сферы международных перевозок, являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, являются работниками дипломатических и консульских учреждений, пассажирами воздушных судов (при определенных условиях), въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и на основании "гуманитарной" или "бизнес" -визы, являются иностранными предпринимателями и тому подобное.

Кроме того, дипломаты указали на условия, при которых граждане освобождаются от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши. В частности от него освобождаться лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19.

Напомним, 27 декабря в Польше началась вакцинация от коронавируса, первым прививки получили врачи, которые ведут борьбу с COVID-19.

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