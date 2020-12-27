В Польше от COVID-19 первыми вакцинировали врачей, которые борются с пандемией

27 декабря, 2020, 18:56

В Польше началась вакцинация от коронавируса, первым прививки получили врачи, которые ведут борьбу с COVID-19

Об этом сообщает Польское радио .

В варшавской больнице Министерства внутренних дел привили главную медсестру этого медицинского учреждения Алицию Якубовскую. Это первый человек в Польше, получивший прививку в рамках национальной программы прививок, которая началась 27 декабря.

Также в воскресенье в Варшаве перед телекамерами были привиты первые 5 человек, которые являются представителями всех медицинских отраслей, борющихся с эпидемией коронавируса, а это - медсестры, врачи, медицинские спасатели и работники лабораторий.

Напомним, 27 декабря премьерминистр Чехии Андрей Бабиш первым в стране сделал прививку от коронавируса которая транслировалась в прямом эфире.

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