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Espreso.tvМирВ Польше от COVID-19 первыми вакцинировали врачей, которые борются с пандемией

В Польше от COVID-19 первыми вакцинировали врачей, которые борются с пандемией


фото: Reuters
В Польше началась вакцинация от коронавируса, первым прививки получили врачи, которые ведут борьбу с COVID-19

Об этом сообщает Польское радио .

В варшавской больнице Министерства внутренних дел привили главную медсестру этого медицинского учреждения Алицию Якубовскую. Это первый человек в Польше, получивший прививку в рамках национальной программы прививок, которая началась 27 декабря.

Также в воскресенье в Варшаве перед телекамерами были привиты первые 5 человек, которые являются представителями всех медицинских отраслей, борющихся с эпидемией коронавируса, а это - медсестры, врачи, медицинские спасатели и работники лабораторий.

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