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Espreso.tvСпортКлуб, за который играл Пеле, требует отобрать бомбардирский рекорд у Месси

Клуб, за который играл Пеле, требует отобрать бомбардирский рекорд у Месси


фото: Getty Images
Бразильский футбольный клуб "Сантос", за который играл Пеле назвал некорректной статистику, по которой Лионеля Месси провозгласили рекордсменом по количеству голов за один клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Сантоса" .

В бразильском клубе считают, что статистика, согласно которой Лионель Месси превзошел Пеле по забитым за один клуб голами, некорректна. Согласно ей аргентинец отличился за испанскую "Барселону" 644 раза, а Пеле за "Сантос" - 643.

Бразильцы подчеркнули, что не были учтены 448 голов Пеле в товарищеских матчах.

"Некоторые утверждают, что многие из этих 448 голов были забиты не столь серьезным соперниками, а небольшим или региональным командам. Несмотря на это, матчи проводились официально и с ведением протокола", - заявили в "Сантосе".

В клубе настаивают, что Пеле забил за "Сантос" 1 091 мяч и является мировым рекордсменом по количеству голов за один клуб.

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