Клуб, за который играл Пеле, требует отобрать бомбардирский рекорд у Месси

27 декабря, 2020, 21:17

Бразильский футбольный клуб "Сантос", за который играл Пеле назвал некорректной статистику, по которой Лионеля Месси провозгласили рекордсменом по количеству голов за один клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Сантоса" .

В бразильском клубе считают, что статистика, согласно которой Лионель Месси превзошел Пеле по забитым за один клуб голами, некорректна. Согласно ей аргентинец отличился за испанскую "Барселону" 644 раза, а Пеле за "Сантос" - 643.

Бразильцы подчеркнули, что не были учтены 448 голов Пеле в товарищеских матчах.

"Некоторые утверждают, что многие из этих 448 голов были забиты не столь серьезным соперниками, а небольшим или региональным командам. Несмотря на это, матчи проводились официально и с ведением протокола", - заявили в "Сантосе".

В клубе настаивают, что Пеле забил за "Сантос" 1 091 мяч и является мировым рекордсменом по количеству голов за один клуб.

Напомним, 22 декабря Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд Пеле по количеству мячей за один клуб.

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