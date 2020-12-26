Зеленский назначил Бойчука головой Ивано-Франковской ОГА

26 декабря, 2020, 10:22

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Соответствующий указ № 585/2020 Зеленский подписал 24 декабря.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в Киеве. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа, по специальности инженер-механик.

Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании Укртрансгаз.

В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, 16 декабря Кабинет министров согласовал назначение Андрея Бойчука головой Ивано-Франковской ОГА.

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