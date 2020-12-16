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Кабмин согласовал назначение руководителей двух ОГА

Кабинет министров согласовал назначение руководителей Ивано-Франковской и Запорожской ОГА

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в Telegram.

"Кабмин согласовал назначение Старуха Александра Васильевича на должность главы Запорожской ОГА", - написал Гончаренко.

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Также Гончаренко сообщил, что Кабмин согласовал назначение Бойчука Андрея Михайловича руководителем Ивано-Франковской ОГА.

  • Напомним, что во фракции "Слуга народа" большинство народных депутатов поддерживают идею утвердить и.о. министра образования Сергея Шкарлета на посту главы ведомства.

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