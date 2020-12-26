Заработали на митингах больше, чем обещал Зеленский: "Квартал 95" высмеял активистов SaveФОП, которые пикетировали концерт студии

26 декабря, 2020, 17:26

Студия "Квартал 95" высмеяла активистов движения SaveФОП, протестовавших против введения жесткого локдауна во время концерта во дворце "Украина"

Об этом сообщает Lb.ua .

Ведущий "Чисто News" Степан Казанин сказал, что 22 декабря концерт был и во дворце "Украина", и за его стенами.

"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть, концерт был и во дворце "Украина", и за его стенами.

Другая ведущая Ирина Сопонару добаила отметила, что некоторые уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский.

"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней, и некоторые из них уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский", - cказала Сопонару.

Напомним, 22 декабря в Киеве активисты движения "SaveФОП" пришли к Национальному дворцу искусств "Украина" , где проходил концерт "95 Квартала"

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