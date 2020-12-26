Заработали на митингах больше, чем обещал Зеленский: "Квартал 95" высмеял активистов SaveФОП, которые пикетировали концерт студии
Об этом сообщает Lb.ua .
Ведущий "Чисто News" Степан Казанин сказал, что 22 декабря концерт был и во дворце "Украина", и за его стенами.
"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть, концерт был и во дворце "Украина", и за его стенами.
Другая ведущая Ирина Сопонару добаила отметила, что некоторые уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский.
"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней, и некоторые из них уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский", - cказала Сопонару.
- Напомним, 22 декабря в Киеве активисты движения "SaveФОП" пришли к Национальному дворцу искусств "Украина" , где проходил концерт "95 Квартала"
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