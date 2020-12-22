Протестующие ФОПы пришли во Дворец Украина из-за концерта "95 Квартала", силовики окружили здание

22 декабря, 2020, 19:15

В Киеве активисты движения "SaveФОП" пришли к Национальному Дворцу искусств "Украина", где сегодня должен пройти концерт "95 Квартала"

Об этом сообщает РБК-Украина .

Протестующие ФОПы прошлись по центральным улицам Киева и дошли до здания Дворца Украина.

Как отмечается, митингующие заняли центральную площадь перед зданием.

В свою очередь, туда стянули силовиков, в частности военнослужащих Нацгвардии. Они окружили периметр Дворца Украина.

Известно, что сегодня, 22 декабря, во Дворце Украина должен пройти концерт "95 Квартала".

Сообщается, что сейчас ситуация под зданием спокойная, столкновений между активистами и силовиками не было.

Фото: РБК-Украина

Напомним, протесты ФЛП начались после намерения команды Владимира Зеленского отменить существующую для них упрощенную систему налогообложения. Также протестующие требуют не допустить введения высоких штрафов за отсутствие накладных и выступают против полного локдауна в январе 2021, что угрожает их существованию.

15 декабря во время шествия протеста и попытки установления палаток на Майдане произошли столкновения с полицией.

Дозор движения SaveФОП ночевал на Майдане в ночь с воскресенья на понедельник (20-21 декабря). При этом устанавливать кухню, туалет и палатки запретила полиция.

22 декабря предприниматели продолжили акцию протеста в центре Киева и планировали пойти в здание Дворца Украина.

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