Вызов принят: украинские военные исполнили на Рождество "Щедрик"
26 декабря, 2020, 20:21
Военные музыканты ВВС ВСУ исполнили вслед за оркестром ВВС США всемирно известный "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича
Об этом сообщает командование Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В Виннице военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ исполнили "Щедрик" 25 декабря, когда Рождество праздновали христиане западного обряда.
В командования ВВС добавили, что наши военные хотят исполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами, которые накануне поздравили украинцев этим всемирно известным произведением Николая Леонтовича.
Полную версию выступления военные музыканты ВВС ВСУ пообещали обнародовать к Рождеству 7 января.
- Напомним, 18 декабря оркестр Военно-воздушных сил США выполнил "Щедрик" и поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.
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