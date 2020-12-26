Вызов принят: украинские военные исполнили на Рождество "Щедрик"

26 декабря, 2020, 20:21

Военные музыканты ВВС ВСУ исполнили вслед за оркестром ВВС США всемирно известный "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича

Об этом сообщает командование Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В Виннице военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ исполнили "Щедрик" 25 декабря, когда Рождество праздновали христиане западного обряда.

В командования ВВС добавили, что наши военные хотят исполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами, которые накануне поздравили украинцев этим всемирно известным произведением Николая Леонтовича.

Полную версию выступления военные музыканты ВВС ВСУ пообещали обнародовать к Рождеству 7 января.

Напомним, 18 декабря оркестр Военно-воздушных сил США выполнил "Щедрик" и поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.

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