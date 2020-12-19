Оркестр ВВС США исполнил "Щедрик" и поздравил украинцев с праздниками. ВИДЕО

19 декабря, 2020, 18:01

Оркестр Военно-воздушных сил США исполнил "Щедрик" и поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками

Об этом сообщает посольство США в Украине в facebook.

Дипломаты обнародовали видео с сообщением от подполковника Кристины Мур Уррутиа, руководительницы оркестра ВВС США в Европе.

Американка поздравила украинцев с праздниками, а оркестр под ее руководством исполнил "Щедрик", автором которого является украинец Николай Леонтович.

"Оркестр исполнил "Щедрик" как знак уважения американо-украинского партнерства. У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты Америки, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаем вам всего наилучшего в эти праздничные дни", - сказала Мур Уррутия.

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