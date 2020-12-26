В Украине за сутки выявлено 7709 новых случаев COVID-19

26 декабря, 2020, 08:26

В Украине по состоянию на 26 декабря зафиксировано 7709 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в facebook.

"7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 декабря 2020 года. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников", - написал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализированы 2888 человек, 121 человек умер, выздоровели 5145 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 019 876 человек, выписаны - 651 917 человек, летальных случаев - 17 702.

Напомним, по состоянию на 25 декабря в стране было зафиксировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb