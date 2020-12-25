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Espreso.tvЭкономикаКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 11 тыс. новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 11 тыс. новых случаев

11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, по словам Степанова, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

По информации министра, летальных случаев зафиксировано 186, выздоровели - 15337, были госпитализированы - 2739 человек.

За сутки было совершено 58 874 тестирований. Из них методом ПЦР - 37873, а методом ИФА - 21001.

Таким образом, за все время пандемии в Украине заболело 1012167 человек, выписаны - 646 772 человека, летальных случаев зафиксировано 17 581. ПЦР тестирований было проведено 5428825.

Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 106078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

Киевская область - 56374 случаи;

Кировоградская область - 8149 случаев;

Луганская область - 9725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67934 случаи;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ровенская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область - 33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38004 случаи;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39143 случаи;

Черниговская область - 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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