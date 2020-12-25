Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 11 тыс. новых случаев

25 декабря, 2020, 08:48

11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, по словам Степанова, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

По информации министра, летальных случаев зафиксировано 186, выздоровели - 15337, были госпитализированы - 2739 человек.

За сутки было совершено 58 874 тестирований. Из них методом ПЦР - 37873, а методом ИФА - 21001.

Таким образом, за все время пандемии в Украине заболело 1012167 человек, выписаны - 646 772 человека, летальных случаев зафиксировано 17 581. ПЦР тестирований было проведено 5428825.

Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.