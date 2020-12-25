Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 11 тыс. новых случаев
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, по словам Степанова, заболели 484 ребенка и 388 медработников.
По информации министра, летальных случаев зафиксировано 186, выздоровели - 15337, были госпитализированы - 2739 человек.
За сутки было совершено 58 874 тестирований. Из них методом ПЦР - 37873, а методом ИФА - 21001.
Таким образом, за все время пандемии в Украине заболело 1012167 человек, выписаны - 646 772 человека, летальных случаев зафиксировано 17 581. ПЦР тестирований было проведено 5428825.
Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 106078 случаев;
Винницкая область - 21 698 случаев;
Волынская область - 32 149 случаев;
Днепропетровская область - 55 680 случаев;
Донецкая область - 34 225 случаев;
Житомирская область - 37 848 случаев;
Закарпатская область - 27 650 случаев;
Запорожская область - 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;
Киевская область - 56374 случаи;
Кировоградская область - 8149 случаев;
Луганская область - 9725 случаев;
Львовская область - 58 875 случаев;
Николаевская область - 28 805 случаев;
Одесская область - 67934 случаи;
Полтавская область - 33 997 случаев;
Ровенская область - 39 979 случаев;
Сумская область - 39 490 случаев;
Тернопольская область - 33 175 случаев;
Харьковская область - 67 417 случаев;
Херсонская область - 16 679 случаев;
Хмельницкая область - 38004 случаи;
Черкасская область - 36 947 случаев;
Черновицкая область - 39143 случаи;
Черниговская область - 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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