В Украине свободны около 30 тыс. коек с кислородом для больных COVID-19, - Ляшко

26 декабря, 2020, 14:28

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в украинских больницах свободны около 30 тыс. коек с кислородом

Об этом он сообщил в facebook.

По словам Ляшко, по состоянию на 26 декабря более 70% всех коек, выделенных для больных коронавирусом, обеспечены кислородом.

"Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них - 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек. В настоящее время в больницах имеется 29 487 свободных коек с кислородом. В среднем 55-60% госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке", - написал Ляшко.

Напомним, 3 декабря Украина и Швейцария подписали меморандум о совместном производстве аппаратов искусственной вентиляции легких.

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