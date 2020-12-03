Украина со Швейцарией подписали меморандум о производстве аппаратов ИВЛ

3 декабря, 2020, 17:30

Украина и Швейцария подписали меморандум о совместном производстве аппаратов искусственной вентиляции легких

Об этом говорится на правительственном портале.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и посол Швейцарии в Украине и Молдове Клод Вильд подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и Швейцарии по украинско-швейцарскому проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19".

"Меморандум между правительствами Украины и Швейцарии является ярким примером того, как мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими партнерами в борьбе с COVID-19. Открытие в Хмельницком производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких позволит обеспечить государственные медицинские учреждения доступным оборудованием и гарантировать помощь тяжелобольным пациентам с коронавирусом", - отметила Стефанишина.

По ее словам, такое решение также поддержит экономику Украины.

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