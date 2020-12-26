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Espreso.tvМирВ мире количество случаев заболевания коронавирусом превысило 80 млн

В мире количество случаев заболевания коронавирусом превысило 80 млн


фото: Reuters
По состоянию на 26 декабря количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 80 млн

Об этом сообщает Worldometers.

По состоянию на утро 26 декабря в мире подтверждено 80 222 603 случая заболевания коронавирусом. 56,5 млн пациентов выздоровели и 1,75 млн - умерли.

Больше всего людей заразились в США - 19,2 млн, из которых 338 тыс. умерли.

На втором месте по заболеваемости - Индия: 10,16 млн, на третьем - Бразилия: 7,45 млн.

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