В МАУ назвали дату возобновления авиарейсов в Баку

26 декабря, 2020, 20:33

Международные авиалинии Украины с 30 декабря восстанавливают рейсы в столицу Азербайджана

Об этом сообщает avianews.com.

МАУ восстановят прямые регулярные рейсы из Киева в столицу Азербайджана Баку с 30 декабря и уже открыли продажи билетов. Пока это единственная авиакомпания, которая будет обслуживать этот маршрут.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям из Киева, по понедельникам и четвергам с Баку.

Расписание предусматривает вылеты из Киева в 20:15 с прибытием в Баку в 01:35. Вылет из Баку на следующий день в 06:10 с прибытием в Киев в 08:00.

МАУ осенью не восстанавливала прямые рейсы в Баку из-за войны в Нагорном Карабахе. Позже власти Азербайджана ограничили открытие новых рейсов из-за пандемии COVID-19.

МАУ перенесла возобновлении рейсов в Баку в связи с продолжением ограничения въезда на территорию Азербайджана из-за карантина до конца октября.

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