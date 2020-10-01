МАУ отложила рейсы в Азербайджан до конца октября из-за карантина
Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вынуждена в очередной раз приостановить начало выполнения рейсов в Баку", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что возобновление полетов перенесено на конец октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана в связи с очередным продолжением карантинных мероприятий.
Отмечается, что в дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в стране, а также за событиями в Нагорном Карабахе, чтобы не утратить возможность возобновить рейсы при условии обеспечения необходимого уровня безопасности полетов.
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