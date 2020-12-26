В Киеве за сутки зафиксировано 408 случаев заболевания коронавирус
26 декабря, 2020, 11:29
В столице за минувшие сутки лабораторно подтверждены 408 случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.
По его словам, в столице за прошедшие сутки выявлены 408 больных коронавирусом. 13 человек умерли.
В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. 161 человек выздоровел.
Больше всего случаев заболевания в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83 и в Оболонском районе - 45 случаев.
В целом коронавирус унес жизни 1829 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 106 486. Всего коронавирус перенесли 37 130 жителей Киева.
- Напомним, в Украине по состоянию на 26 декабря зафиксировано 7709 новых случаев заболевания коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb