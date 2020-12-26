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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки зафиксировано 408 случаев заболевания коронавирус

В Киеве за сутки зафиксировано 408 случаев заболевания коронавирус


фото: Укрінформ
В столице за минувшие сутки лабораторно подтверждены 408 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

По его словам, в столице за прошедшие сутки выявлены 408 больных коронавирусом. 13 человек умерли.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. 161 человек выздоровел.

Больше всего случаев заболевания в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83 и в Оболонском районе - 45 случаев.

В целом коронавирус унес жизни 1829 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 106 486. Всего коронавирус перенесли 37 130 жителей Киева.

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