В ЦАР убили трех миротворцев ООН

26 декабря, 2020, 16:38

В результате нападения в Центральноафриканской республике погибли трое миротворцев Организации Объединенных Наций

Об этом сообщает Радио Свобода .

Трое погибших были bp Бурунди. Кроме того, еще два человека были ранены в результате нападения на войска ООН и национальные силы обороны и безопасности Центральноафриканской Республики.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик осудил нападение и призвал власти провести расследование.

Трех миротворцев убили за несколько дней до проведения всеобщих выборов в стране, и через несколько дней после того, как туда прибыли сотни военных из России и Руанды для поддержки местной власти.

Ситуация в ЦАР - одной из самых бедных и самых нестабильных стран Африки - обострилась на прошлой неделе после предполагаемой попытки силового захвата власти.

Власти ЦАР обвинилb бывшего президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота накануне президентских и парламентских выборов.

Напомним, 23 декабря миротворческий контингент ООН взял под свой контроль один из крупнейших городов Центральноафриканской Республики, которое накануне захватили вооруженные повстанцы.

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