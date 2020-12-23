Вооруженный конфликт в ЦАР: миротворцы ООН отбили у повстанцев один из крупнейших городов

23 декабря, 2020, 17:22

Миротворческий контингент ООН взял под свой контроль один из крупнейших городов Центральноафриканской Республики, который накануне захватили вооруженные повстанцы

Об этом сообщает AFP .

"Ситуация в Бамбари находится под контролем. Мирные жители начинают возвращаться. Вооруженные группировки были отброшены назад", - заявил представитель миротворческой миссии ООН МИНУСКА Абдулазиз Фолл.

Четвертый по величине город в ЦАР Бамбари расположен в 380 км к северо-востоку от столицы Банги.

Боевые действия между вооруженными повстанцами и правительственными силами ЦАР начались во вторник днем, 22 декабря, в районе главной дороги на западе страны, связывает Банги с Камеруном.

По данным источников AFP, повстанцы из группировки Союз за мир в ЦАР захватили город Бамбари после двухчасовой перестрелки с правительственными войсками и миротворцами ООН.

Мэр Бамбари Абель Матчипата подтвердил, что город перешел под контроль вооруженных групп. По его словам, проявлений насилия против жителей города не наблюдается.

Ситуация в ЦАР - одной из самых бедных и самых нестабильных стран Африки - обострилась на прошлой неделе после предполагаемой попытки силового захвата власти.

Власти ЦАР обвинила бывшего президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота накануне президентских и парламентских выборов.

По запросу ЦАР Россия и Руанда направили несколько сотен военнослужащих и военную технику.

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