Украина в течение трех лет получит "трансплантационную независимость", - Степанов

26 декабря, 2020, 13:39

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав хочет, чтобы Украина в течение трех лет получила "трансплантационную независимость"

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

По его словам, Минздрав хочет обеспечить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет.

"МЗ стремится получить трансплантационную независимость Украины в течение трех ближайших лет. С этой целью в 2020 году Минздрав инициировал утверждение соответствующей нормативной базы", - сказал Степанова.

Он добавил, что на этой неделе по инициативе МЗ правительство расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту трансплантации, до 38.

По данным Минздрава, всего в 2020 году в Украине было проведено 8 пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки. За год осуществлено 118 трансплантаций.

21 декабря стало известно, что на развитие трансплантации в Украине в госбюджете на 2021 год запланировано 502 млн грн.

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