МЗ: В бюджете-2021 предусмотрено более полмиллиарда на развитие системы трансплантации

21 декабря, 2020, 11:25

На развитие трансплантации в Украине в госбюджете на 2021 год запланировано 502 млн грн

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Финансирование пилотного проекту увеличено более чем четыре раза и на следующий год составит 502 млн грн. К 2020 году эта сумма финансирования составила всего 112 млн грн", - отметил он.

По его словам, в рамках пилотного проекту МЗ фокусировалось на увеличении медицинских учреждений, которые имели бы возможность проводить трансплантацию. В начале в перечень входило 12 заведений, а сейчас уже 24. В частности, получено заявку от еще 14 учреждений здравоохранения о включении их в пилотный проект.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год .

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