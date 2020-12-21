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МЗ: В бюджете-2021 предусмотрено более полмиллиарда на развитие системы трансплантации


фото: gettyimages
На развитие трансплантации в Украине в госбюджете на 2021 год запланировано 502 млн грн

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Финансирование пилотного проекту увеличено более чем четыре раза и на следующий год составит 502 млн грн. К 2020 году эта сумма финансирования составила всего 112 млн грн", - отметил он.

По его словам, в рамках пилотного проекту МЗ фокусировалось на увеличении медицинских учреждений, которые имели бы возможность проводить трансплантацию. В начале в перечень входило 12 заведений, а сейчас уже 24. В частности, получено заявку от еще 14 учреждений здравоохранения о включении их в пилотный проект.

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